نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. أروى جودة تعلن زواجها من داخل السفارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الفنانة أروى جودة، عن زواجها من رجل الأعمال الفرنسي بداخل السفارة، بحضور الأقارب والأصدقاء المقربين.

كتب كتاب أروى جودة

ونشرت أروى صور من احتفال كتب كتابها على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

أروى جودة علي كوبري قصر النيل

وظهرت أروى على كوبرى قصر النيل فى مراسم زفاف بسيطة وملفتة للغاية، وكتبت "اتصورت قدام أسد كوبرى قصر النيل".

أروى جودة تحتفل بـ عقد قرانها

وكتبت أروى على الصور: “ الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات تم عقد قراني يوم ٢٠ يناير ٢٠٢٥ بمن اختاره الله لي”.

وقد أكدت أروى جودة أن زوجها اعتنق الدين الإسلامي بعد زيارة إلى الأزهر، وهذا ما أعطى العلاقة بُعدا روحيا جديدا.

آخر ظهور للفنانة أروى جودة بصحبة خطيبها

وكان آخر ظهور للفنانة أروى جودة بصحبة خطيبها صاحب الجنسيتين الإيطالية والفرنسية على السجادة الحمراء الخاصة بالفيلم الجزائرى "196 متر"، والذي شارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ضمن فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

اَخر أعمال أروى جودة

وكان اَخر أعمال أروى جودة، مسلسل «نعمة الأفوكاتو» الذي عرض في رمضان 2025، بطولة مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، سامي مغاوي، عماد زيادة، سلوى عثمان، لبنى ونس، كمال أبورية، غادة فلفل، أحمد ماجد، ولاء الشريف ومحمود غريب، وإخراج محمد سامي.

نبذة عن أروى جودة

ولدت أروى جودة، في جدة بالمملكة العربية السعودية عام 1984 وتبلغ من العمر 41 عامًا، ودرست بقسم التسويق في الأكاديمية البحرية، وبدأت مشوارها الفني وهى صغيرة منذ كان عمرها 12 عاما عندما عملت عارضة أزياء.