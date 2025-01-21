سمية الخشاب تكشف عن أحدث أعمالها

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أحمد جودة - القاهرة - تحدثت الفنانة سمية الخشاب عن أحدث أعمالها، موضحة أن سبب اختفائها الفترة الماضية هو الكسل، وذلك خلال تصريحات تلفزيونية.

سمية الخشاب تتحدث عن أعمالها الجديدة

وقالت سمية: الفترة الجاية فيه نشاط في الغناء والتمثيل والمسرح، حيث أستعد لمسرحية جديدة استعراضية، والمسرح ملعبي وسأقدم مسرحية مميزة قريبًا.

أحدث أعمال سمية الخشاب

ومن ناحية أخرى، تستعد سمية الخشاب لخوض سباق دراما رمضان المقبل 2025، بمسلسلها الجديد أم 44، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي درامي، تشارك بجانب سمية في بطولته، جومانا مراد، ميس قمر، وهدى الخطيب، ويعرض عبر منصة شاهد في رمضان، والعمل من تأليف هبة مشاري، وإخراج المثنى الصبح،.

آخر أعمال سمية الخشاب

وكان آخر أعمال سمية الخشاب هو مسلسل بـ 100 راجل، الذي عُرض في موسم دراما رمضان الماضى 2024، تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، وقدمت سمية خلال أحداث المسلسل شخصية غالية، التي تضطر للعمل سائقة ميكروباص بعد مرور حياتها بالعديد من الأزمات، وتدخل في صراعات عديدة مع السواقين، ثم تدخل السجن ويتغير مجرى حياتها.

كما شاركت في مسلسل أرواح خفية، وقدمت خلاله شخصية مُدرسة تتعرض لأزمة في ماضيها تجعلها تصطدم بالعديد من الأزمات الأخرى في الحاضر مع تتابع الأحداث، وذلك في إطار تشويقي رعب، والمسلسل مكون من 15 حلقة، من بطولة سمية الخشاب، نضال الشافعي، منذر رياحنة، هالة فاخر، فراس سعيد، ونهلة سلامة، والمسلسل من تأليف سوسن عامر وإخراج إبرام نشأت.