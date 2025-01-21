نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة.. تامر حبيب يكشف عن التحضير لجزء ثاني من فيلم سهر الليالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف السيناريست تامر حبيب عن أعماله الفنية الجديدة، وذلك خلال تصريحات تلفزيونية على هامش حفل Joy Awards 2025.

تامر حبيب يكشف عن التحضير لجزء ثاني من فيلم سهر الليالي

وقال تامر: سأعيش صحوة فنية في العام الجديد 2025، حيث أُحضر للجزء الثاني من فيلم سهر الليالي، ولكن بأبطال جدد وسنناقش مشاكل العصر الحالي.

تفاصيل فيلم سهر الليالي

سبق، وعرض الجزء الأول من فيلم سهر الليالي في يوليو من عام 2003، واعتمد على البطولة الجماعية، ومن أبطاله، أحمد حلمي، منى زكي، شريف منير، علا غانم، حنان ترك، فتحي عبدالوهاب، جيهان فاضل، وانتصار، ومن تأليف تامر حبيب وإخراج هاني خليفة، والفيلم من نوعية الأعمال الدرامية الرومانسية، حيث تناول أدق التفاصيل والخبايا في حياة أربعة من الأزواج الأصدقاء، وتبدأ الأحداث في الليلة التي يجتمع فيها الجميع في حفل عيد ميلاد ابنة أحدهم، وفي هذه الليلة تقع خلافات بين الأزواج وزوجاتهم، ليقرر الأزواج السفر إلى الإسكندرية للاستمتاع والبعد عن المشاكل.

أحدث أعمال تامر حبيب

ومن ناحية اخري، انتهى تامر حبيب خلال الفترة الماضية من كتابة حلقات مسلسل بعنوان سيدتي العويلة من بطولة منة شلبي وإخراج هادي الباجوري، والعمل مكون من 8 حلقات، وهو من نوعية المسلسلات الرومانسية الكوميدية الاستعراضية، وبه أكثر من 10 أغاني من تأليفي تامر كذلك، وسيبدأ تصويره قريبًا.

آخر أعمال تامر حبيب

وكان آخر أعمال تامر حبيب هو مسلسل لعبة النسيان، الذي عرض في موسم رمضان لعام 2020، وشارك في بطولته كل من الفنانة دينا الشربيني، أحمد داود، أحمد صفوت، رجاء الجداوي، هنا داود، مسلسل "بطن الحوت" بطولة محمد فراج وباسم سمرة وشارك عدد كبير من النجوم أبرزهم: أسماء أبو اليزيد، سماح أنور، عبد العزيز مخيون، يوسف عثمان، حسام الحسيني، بسمة، زينب غريب، حسن أبو الروس.