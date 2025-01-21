انت الأن تتابع خبر فيلم "سكر" لـ حلا الترك في هذا الموعد في المملكة العربية السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعرض الموسم الثاني من فيلم "سكر" للفنانة البحرينية حلا الترك، في 23 كانون الثاني/يناير في دور العرض السعودية.



على صعيد آخر، شاركت حلا الترك الجمهور مؤخراً، صورة لها، وفاجأت الجمهور بعد أن كانت قد أعلنت عن رغبتها بإرتداء الحجاب، إذ ظهرت من دونه.

وكتبت تعليقاً مقتضباً جاء فيه ما معناه: "الحياة عبارة عن لوحة قماشية، وعليك أن ترمي عليها كل الألوان التي تناسبك".

وكانت ظهرت حلا الترك في مقطع فيديو عفوي من دون مكياج، كاشفة فيه سبب ابتعادها في الفترة الماضية عن الساحة الفنية.