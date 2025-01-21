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رياض - احمد صلاح - تايلور سويفت تستثمر هذا المبلغ الخيالي لتجديد منزلها الذي تبلغ قيمته 17,75 مليون دولار - عرب فايف, اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 05:59 مساءً

قامت النجمة العالمية تايلور سويفت بإستثمار 1.

7 مليون دولار، لتجديد منزلها في رود آيلاند، بعد أسابيع فقط من اختتام جولتها الموسيقية العالمية "إيراس"، التي حطمت الأرقام القياسية، وأخذ استراحة مستحقة لتشجيع حبيبها نجم كرة القدم الأميركية ترافيس كيلسي، في مباريات كرة القدم.

وبعد شراء المنزل منذ أكثر من 10 سنوات مقابل 17.75 مليون دولار، تخطط سويفت، البالغة من العمر 34 عامًا، الآن للتوسع، إذ سيتضمن التجديد إضافة غرفة نوم جديدة، وتحويل غرفة موجودة إلى جناح رئيسي كبير، وتحسين المطبخ، وبشكل عام ستزيد التحسينات من حجم المنزل بمقدار 400 قدم مربع.