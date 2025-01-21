انت الأن تتابع خبر رمضان 2025.. لام شمسية يجمع أمينة خليل والمخرج كريم الشناوى للمرة الرابعة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتواجد النجمة أمينة خليل فى دراما رمضان 2025 بمسلسل لام شمسية إخراج كريم الشناوى، حيث تعود بهذا العمل إلى دراما رمضان بعد غيابها الموسم الماضى 2024، حيث اكتفت بالظهور كضيفة شرف خلال مسلسل الكبير أوى الجزء الثامن مع النجم أحمد مكى.

ويعد مسلسل لام شمسية التعاون الرابع بين أمينة خليل والمخرج كريم الشناوى، حيث قدما سوياً أول مرة مسلسل قابيل عام 2019، وشارك في بطولته كل من محمد ممدوح ومحمد فراج، كما تعاونا سوياً في مسلسل خلى بالك من زيزى تأليف مريم ناعوم عام 2021 وشارك في بطولته كل من محمد ممدوح وعلى قاسم، كما قدما سوياً مسلسل الهرشة السابعة عام 2023 وشارك في بطولته كل من محمد شاهين، على قاسم أسماء جلال وآخرون، تأليف مريم ناعوم.

قائمة مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل وعدد آخر من الفنانين، ويناقش العمل قضية مهمة شغلت الرأي العام في السنوات الماضية، ألا وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح القضية في إطار اجتماعي توعوى.

وتنافس أمينة خليل بمسلسل لام شمسة في رمضان 2025 بعد غيابها عن 2024، حيث سجلت غيابها للمرة الأولى منذ 13 سنة، وتحديداً منذ مشاركتها في "طرف ثالث" الذي تم عرضه عام 2012، وتحرص أمينة بالتواجد في موسم رمضان من كل عام سواء بالمشاركة في بطولة عمل درامي، أو تتصدر بطولة مسلسل، آخرها "الهرشة السابعة" الذي تم عرضه في 2023.