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إحالة دعوى تامر عبد المنعم ضد محمد المالكي إلى الجنايات

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أحمد جودة - القاهرة - تامر عبدالمنعم : قصة سب "المالكي" لي بين يدي القضاء المصري ولن أتنازل عن حقي

تقدم المحامي ياسر قنطوش وكيل الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية بدعوى قضائية ضد المخرج محمد المالكي والذي قام بسب الفنان تامر عبد المنعم في أعقاب عرض نوستالحيا ٩٠/٨٠ في يونيه الماضي عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

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وقد تقدم المحامي ياسر قنطوش بشكوى لدى مباحث الإنترنت اثبت من خلالها تعدي المتهم بالسب والقصف في حق موكله الفنان تامر عبد المنعم وكيل وزارة الثقافة للشئون الفنية وقتها.

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ومن جانبه صرح "عبّد المنعم" أن الموضوع برمته بين يدي القضاء المصري الشامخ مؤكدا أنه لن يتنازل عن حقه السياسي ضد المشكو في حقه المالكي الذي تجاوز كل الخطوط الحمراء معتبرا أن حسابه عبر منصات التواصل الإجتماعي محصن ضد القانون.

من ناحية أخرى أكد المحامي ياسر قنطوش أن المتهم حاول مرارا وتكرارا الإساءة إلى قيادات وزارة الثقافة وإلصاق التهم بهم وأن سبه الفنان تامر عبد المنعم لم يكن الأول فقد أساء لرؤساء هيئات ووكلاء وزارة تحت غطاء أنه فنان ومخرج على الرغم من أنه شخص مغمور لا يعرفه أحد ويستغل الإساءة للقيادات للظهور.

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كما أكد "قنطوش" أن العقوبة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات سجن لسب موظف عام وأحد قيادات وزارة الثقافة ووصفه بالباطل.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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