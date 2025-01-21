إذاعة تونس تنقل حفل ماسبيرو في ذكري أم كلثوم

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 يناير 2025 02:36 مساءً - تنقل الإذاعة التونسية حفل الهيئة الوطنية للإعلام بمناسبة مرور ٥٠ عاماً علي كوكب الشرق السيدة أم كلثوم ، والذي تحييه الفنانة ريهام عبد الحكيم علي مسرح التليفزيون في ماسبيرو ، في السابعة مساء الثاني من فبراير .

وكان الكاتب أحمد المسلماني قد زار مقر الإذاعة التونسية علي هامش اجتماعات الجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية ، والتقي المديرة العامة هندة بن علية الغريبي ، وجري الاتفاق علي دعم التبادل البرامجي بين الإذاعة التونسية وماسبيرو .

يتضمن حفل كوكب الشرق تكريم أسرة مسلسل أم كلثوم بمناسبة مرور ٢٥ عاماً علي إنتاجه من قبل التليفزيون المصري . حيث يتم تكريم مخرجة المسلسل أنعام محمد علي ، وبطلة العمل الفنانة صابرين ، والفنانة سميرة عبد العزيز أرملة الراحل محفوظ عبد الرحمن كاتب العمل ووالدة أم كلثوم بالمسلسل ، كما يشهد الحفل تكريم نخبة من نجوم المسلسل : نادية رشاد ، رشوان توفيق، أيمن عزب ،خالد الصاوي ، ريهام عبد الحكيم ، منال سلامة ، أحمد عبد اللطيف ، عبد آلعزيز مخيون ، ميرنا وليد ، رياض الخولي ، اشرف زكي ، توفيق عبد الحميد ، محمد ابو داود ، احمد صيام ، كمال ابو رية ، عزة بلبع ، صفاء الطوخي ، مصممة الأزياء سامية عبد العزيز ، المصور عماد وليم .

يعد مسلسل أم كلثوم أحد أهم مسلسلات السيرة الذاتية في العالم العربي ، وقد حظي ولا يزال باهتمام واسع النطاق .. لدي عشرات الملايين من المشاهدين داخل مصر وخارجها.