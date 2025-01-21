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إذاعة تونس تنقل حفل ماسبيرو في ذكري أم كلثوم

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إذاعة تونس تنقل حفل ماسبيرو في ذكري أم كلثوم

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 يناير 2025 02:36 مساءً - تنقل الإذاعة التونسية حفل الهيئة الوطنية للإعلام بمناسبة مرور ٥٠ عاماً علي كوكب الشرق السيدة أم كلثوم ، والذي تحييه الفنانة ريهام عبد الحكيم علي مسرح التليفزيون في ماسبيرو ، في السابعة مساء الثاني من فبراير .

وكان الكاتب أحمد المسلماني قد زار مقر الإذاعة التونسية علي هامش اجتماعات الجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية ، والتقي المديرة العامة هندة بن علية الغريبي ، وجري الاتفاق علي دعم التبادل البرامجي بين الإذاعة التونسية وماسبيرو .

يتضمن حفل كوكب الشرق تكريم أسرة مسلسل أم كلثوم بمناسبة مرور ٢٥ عاماً علي إنتاجه من قبل التليفزيون المصري . حيث يتم تكريم مخرجة المسلسل أنعام محمد علي ، وبطلة العمل الفنانة صابرين ، والفنانة سميرة عبد العزيز أرملة الراحل محفوظ عبد الرحمن كاتب العمل ووالدة أم كلثوم بالمسلسل ، كما يشهد الحفل تكريم نخبة من نجوم المسلسل : نادية رشاد ، رشوان توفيق، أيمن عزب ،خالد الصاوي ، ريهام عبد الحكيم ، منال سلامة ، أحمد عبد اللطيف ، عبد آلعزيز مخيون ، ميرنا وليد ، رياض الخولي ، اشرف زكي ، توفيق عبد الحميد ، محمد ابو داود ، احمد صيام ، كمال ابو رية ، عزة بلبع ، صفاء الطوخي ، مصممة الأزياء سامية عبد العزيز ، المصور عماد وليم .

يعد مسلسل أم كلثوم أحد أهم مسلسلات السيرة الذاتية في العالم العربي ، وقد حظي ولا يزال باهتمام واسع النطاق .. لدي عشرات الملايين من المشاهدين داخل مصر وخارجها.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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