حجاج عبد العظيم يشارك في مسلسل "روح جدو" ويواصل مسيرته الفنية المميزة

القاهرة - محمد ابراهيم -

أعلن الفنان المصري حجاج عبد العظيم عن مشاركته في المسلسل الجديد "روح جدو"، المقرر عرضه يوم الأربعاء 22 يناير 2025 عبر منصتي "شوفها" و"Twist TV".

تفاصيل مسلسل "روح جدو"

المسلسل من بطولة رنا رئيس وإسلام إبراهيم، ويشاركهم في البطولة نخبة من الفنانين، منهم عارفة عبد الرسول، إنتصار، حجاج عبد العظيم، إسماعيل فرغلي، وحنان يوسف العمل من تأليف حسام كمال وإخراج أسامة عرابي، ويتكون من 8 حلقات.

تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي فانتازي حول دكتورة، تجسدها رنا رئيس، وخطيبها الذي يعاني من اضطرابات نفسية، ويجسده إسلام إبراهيم.

يواجه الثنائي سلسلة من الأحداث الكوميدية المرعبة بعد محاولتهما بيع قصر قديم، ليكتشفا وجود عفاريت تسكنه، مما يضعهما في مواقف طريفة ومثيرة.

مسيرة حجاج عبد العظيم الفنية

ونجح حجاج عبد العظيم في تقديم من الأعمال المميزة في السينما والتلفزيون والمسرح.

اشتهر بأدواره الكوميدية التي تركت بصمة خاصة لدى الجمهور.

من أبرز أعماله السينمائية: "الإرهاب والكباب"، "اللمبي"، "فول الصين العظيم"، و"محامي خلع". أما في الدراما التلفزيونية، فقد شارك في مسلسلات مثل: "محمود المصري"، "يوميات ونيس"، و"مبروك جالك قلق".

يُذكر أن حجاج عبد العظيم مستمر في تقديم أعمال فنية متنوعة، ويُعد انضمامه لمسلسل "روح جدو" إضافة جديدة لمسيرته الحافلة بالنجاحات.