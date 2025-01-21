عبدالله الرويشد يتصدر التريند بعد تكريمه.. "سفير الأغنية الخليجية" يتحدى المرض ويخطف القلوب!

القاهرة - محمد ابراهيم -



أصبح الفنان الكويتي عبدالله الرويشد حديث الساعة بعد تصدره محركات البحث، إثر ظهوره الأخير على مسرح Joy Awards في الرياض، حيث تم تكريمه بجائزة إنجاز مدى الحياة. ورغم الأزمة الصحية التي مر بها، والتي اضطرته لاستخدام كرسي متحرك لفترة طويلة، فاجأ الرويشد جمهوره بظهوره متكئًا على عكازه خلال الحفل، ما عكس تحسن حالته الصحية.

رحلة العلاج الطويلة التي خاضها "سفير الأغنية الخليجية"، والتي امتدت من الكويت إلى ألمانيا، ظلت محاطة بالكثير من السرية، خاصة بعد إصابته بجلطة في المخ قبل 11 شهرًا.

لكن مع عودته إلى المسرح، وتفاعل الجمهور مع لحظة تكريمه، بدا واضحًا أن الرويشد لا يزال يحمل في صوته وإطلالته نفس السحر الذي جعله أحد أعمدة الأغنية الخليجية.

وقد تفاعل الجمهور مع صوره وفيديوهاته على منصات التواصل الاجتماعي، متمنين له دوام الصحة والعافية، بينما انهالت رسائل الدعم والتقدير لمسيرته الفنية الحافلة.