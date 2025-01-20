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أحمد جودة - القاهرة - ليلى عز العرب تنفي تاريخ ميلادها المتداول: “أنا من مواليد برج الأسد”

نفت الفنانة ليلى عز العرب ما يتم تداوله سنويًا حول تاريخ ميلادها الموافق 20 يناير، مؤكدة في تصريحات صحفية أنها من مواليد برج الأسد، وقالت: “كل عام أتفاجأ بكم التهاني التي تصلني بهذه المناسبة وأشكر الجميع عليها، لكن الحقيقة أن هذا التاريخ غير صحيح، وهو معلومة انتشرت عبر بعض المواقع”.

الفنانة ليلى عز العرب

نجاحات فنية لافتة

وعن أعمالها الفنية، أعربت ليلى عز العرب عن سعادتها بالمشاركة في عدد من الأعمال الناجحة مؤخرًا، مثل مسرحية “بين السطور”، مؤكدة أنها تحرص دائمًا على تقديم أدوار تضيف إلى مسيرتها الفنية التي بدأت متأخرة، لكنها مليئة بالتميز.

رحلة مختلفة نحو الفن

استطاعت ليلى عز العرب أن تترك بصمة قوية في عالم السينما والدراما رغم دخولها التمثيل في عمر 55 عامًا، قبل دخولها المجال الفني، شغلت مناصب مرموقة في كبرى البنوك، مستندة إلى خلفيتها العلمية الثرية التي جعلتها نموذجًا للنجاح في المجال المصرفي.

في تصريحات سابقة، أوضحت ليلى أنها لم تحقق مكاسب مادية من التمثيل تضاهي ما كانت تحصل عليه من عملها في البنوك، لكنها أكدت أن شغفها بالفن هو ما دفعها لدخول هذا العالم، مفضلة العمل والابتكار على الجلوس في المنزل.

شغف متأخر ونجاح مبهر

بهذه الرحلة الفريدة، أكدت ليلى عز العرب أن الأحلام يمكن تحقيقها في أي عمر، وأن الشغف هو الدافع الأقوى لتحقيق النجاح، مهما كانت التحديات أو توقيت البداية.

آخر أعمال ليلى عز العرب

والجدير بالذكر أن آخر أعمال ليلى عز العرب، فيلم "عنب"، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حول شاب مليونير ولكنه مستهتر، وقبل حفل زفافه بيومين يستيقظ ليكتشف أنه تزوج من خطيبته ومن خطيبة صديقه، وأنه أيضًا تخلى عن ثروته لشخص غريب تمامًا، فيبدأ في رحلة البحث لمعرفة ما حدث في الليلة الماضية.



أبطال فيلم عنب



فيلم عنب بطولة أيتن عامر، إسلام إبراهيم، ومحمود الليثي، ومحمود حافظ، ونور قدري، وتوني ماهر، مع عدد من ضيوف الشرف منهم بيومي فؤاد، ولطفي لبيب، ومحمود حافظ، وسامي مغاوري، حسام داغر، وطاهر أبو ليلة، والفيلم قصة أمين جمال ومحمد محرز، تأليف يوسف سالم وأحمد سالم، وإخراج أحمد نور.