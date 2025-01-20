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أحمد جودة - القاهرة -

احتفل المطرب أحمد جمال بخطوبته أمس في أجواء عائلية واقتصر الاحتفال على الأهل والأقارب، والمطربة فرح الموجي هي حفيدة الملحن محمد الموجي وابنة المايسترو حمادة الموجي، وحرص الفنان أحمد جمال على مشاركة جمهوره بهذا الخبر السعيد مع بداية العام الجديد.



منشور الفنان أحمد جمال

ونشر أحمد الخبر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، قائلًا: “احمد جمال: حبيت أبتدي السنة الجديدة بخبر يفرحكم".

وتابع: "و بشارككم فرحتي النهارده بخطوبتي أنا و" فرح "، عقبالكم جميعًا ".

أحمد جمال يحتفل بخطوبته على فرح الموجي: “حبيت أبتدي السنة الجديدة بخبر يفرحكم”

وقد تلقى أحمد جمال سيلًا من التهاني والمباركات من جمهوره وزملائه في الوسط الفني، الذين أعربوا عن سعادتهم بهذا الخبر متمنين له حياة مليئة بالحب والسعادة.

والجدير بالذكر أن أحمد جمال يُعتبر أحد أبرز نجوم الغناء في السنوات الأخيرة، حيث تألق بصوته المميز في العديد من الأغاني التي لاقت نجاحًا كبيرًا لدى جمهوره في الوطن العربي.

أعمال أحمد جمال القادمة

ويستعد أحمد جمال لإطلاق أحدث أغانيه تزامنا مع عيد الحب بعنوان "سعادة بس" بعد النجاح الكبير الذي حققته اخر اغنياته " مابيعتذرش " من كلمات محمد البندارى وألحان محمد شحاتة وعلى الخواجة، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم.

وتقول كلمات أغنية مابيعتذرش

“ مابيعترفش بغلطه مره وقلبه قاسي مبيعتبرش ان العتاب في الحب اصلا شيء أساسي قلقان عليه، وخايف لأذيه مع ان عمر القسوة دي ما كانت اختصاصي، وده كبرياؤه مضيعه ولا زعلي قادر يمنعه، وسكوتي مبقاش ينفعه والحل فين ده كتير حاولت افهمه مش قصدي اسيبه واندمه، ولو الغياب هيعلمه هبعد سنين ده ما يتضمنش، ومايتفهمش ازاي بيتحمل فراقي وما بتصدمش علشان اكيد حبيت زيادة، ومن غبائي واستنى ايه كرهني فيه من ضعفي ليه اتمسكت بيه، وده حبه دائي وده كبرياؤه مضيعه ولا زعلي قادر يمنعه، وسكوتي مبقاش ينفعه والحل فين ده كتير حاولت افهمه مش قصدي اسيبه واندمه ولو الغياب هيعلمه هبعد سنين”.