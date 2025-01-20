علي ربيع يستأنف تصوير فيلم “الصفا الثانوية بنات” استعدادًا لطرحه في عيد الفطر 2025

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أحمد جودة - القاهرة - علي ربيع وأوس أوس ومحمد ثروت ووئام مجدي في كواليس مسلسل “الصفا الثانوية بنات”

يواصل الفنان علي ربيع تصوير مشاهده في فيلمه الجديد “الصفا الثانوية بنات”، المقرر عرضه في موسم عيد الفطر السينمائي لعام 2025، وشاركت الفنانة وئام مجدي جمهورها صورة من كواليس العمل، ظهرت فيها برفقة علي ربيع، محمد ثروت، أوس أوس، والمنتج كريم السبكي.

على ربيع وأوس أوس ومحمد ثروت ووئام مجدي في كواليس مسلسل “الصفا الثانوية بنات”

طاقم العمل وأحداث الفيلم

يجمع الفيلم نخبة من النجوم، منهم أوس أوس، بيومي فؤاد، محمد ثروت، هالة فاخر، سارة الشامي، وئام مجدي، إسماعيل فرغلي، جيسكا حسام، لينا صفويا، إلى جانب عدد من الوجوه الشابة، والعمل من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، وإخراج عمرو صلاح. تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حيث يجسد علي ربيع شخصية شاب صعيدي ينتقل إلى القاهرة ويجد نفسه في سلسلة من المواقف المضحكة.

مشاريع فنية مميزة لعلي ربيع

لم تكن “الصفا الثانوية بنات” المشروع الوحيد لعلي ربيع هذا العام، فقد بدأ تصوير فيلم “الساحل الشرير”، الذي يجمعه مع أوس أوس، ميرنا جميل، وهالة فاخر، تحت إدارة المخرج عمرو صلاح، ومع ذلك، تم تأجيل العمل مؤقتًا حتى الانتهاء من فيلم “الصفا الثانوية بنات”.

نجاحات سينمائية سابقة

يُذكر أن آخر أعمال علي ربيع في السينما كان فيلم “عالماشي”، الذي عُرض خلال موسم عيد الفطر الماضي وحقق نجاحًا لافتًا. شاركه البطولة كريم عفيفي، آية سماحة، صلاح عبد الله، وانتصار. تناول الفيلم قصة هادي عبد الهادي (علي ربيع)، شاب يبلغ من العمر ثلاثين عامًا يعاني من حالة نادرة تُجبره على الحركة المستمرة لتجنب الجلطات الدموية، مما يقوده إلى مغامرات كوميدية مليئة بالمفارقات.

وبهذا العمل الجديد، يواصل علي ربيع ترسيخ مكانته كأحد أبرز نجوم الكوميديا في السينما المصرية، معتمدًا على تقديم أعمال تحمل طابعًا فكاهيًا ممتعًا يناسب الجمهور من مختلف الأعمار.