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أحمد جودة - القاهرة - وصول وائل عبد العزيز إلى مسجد الشرطة لتلقي عزاء والده بحضور الأهل والمقربين

وصل الفنان وائل عبد العزيز، شقيق النجمة ياسمين عبد العزيز، إلى مسجد الشرطة بصلاح سالم لتلقي عزاء والدهما، الذي وافته المنية مؤخرًا.



تمت مراسم تشييع الجنازة من مسجد المشير طنطاوي بعد صلاة الظهر اليوم الأحد، وسط حضور عدد من نجوم الفن، منهم أحمد العوضي، مصطفى قمر، تامر مرسي، والمطربة بوسي، بالإضافة إلى عدد من الأصدقاء المقربين.

وصول وائل عبد العزيز إلى مسجد الشرطة لتلقي عزاء والده بحضور الأهل والمقربين



في وداعها الأخير، رافقت ياسمين عبد العزيز والدها إلى مثواه الأخير في مقابر القوات المسلحة بمدينة نصر، حيث ظهرت متماسكة أثناء الدفن، وسط دعم كبير من النجم أحمد العوضي والمنتج تامر مرسي الذين وقفا إلى جانبها في تلك اللحظات الصعبة.

وكانت ياسمين قد أعلنت عن وفاة والدها أمس السبت عبر حسابها على “إنستجرام”، حيث كتبت: “توفي إلى رحمة الله أبويا.. البقاء لله”.

ياسمين عبد العزيز تستعد لرمضان 2025 بمسلسل جديد

رغم الحزن الذي تعيشه، تستعد ياسمين عبد العزيز للعودة إلى سباق دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل “وتقابل حبيب”، الذي يضم نخبة من النجوم، منهم كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، وصلاح عبد الله. العمل من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة سينرجي.