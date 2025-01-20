نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدا.. عرض الحلقات الأخيرة من مسلسل سراب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق مسلسل سراب بطولة خالد النبوي نحاجا كبيرا منذ لحظة عرضه يوم 7 يناير الجاري على منصة Tod، وحصد نسب مشاهدة عالية، كما تصدر تريندات السوشيال ميديا منها محرك البحث جوجل مع انطلاق عرضه.

موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل سراب

وينتظر الجمهور عرض الحلقة الاخيرة من مسلسل سراب، والذي من المقرر عرضها غدًا الثلاثاء عبر منصة Tod، والتي ستكشف العديد من الألغاز التي حيرت المشاهدين في الحلقات الماضية، ومنها اختطاف نجل خالد النبوي ويسرا اللوزي ضمن الأحداث.

تفاصيل مسلسل سراب

ويعد مسلسل سراب أولى أعمال خالد النبوي في العام الجاري 2025، والعمل مستوحى من المسلسل الأسترالي Seven Types of Ambiguity، والذي عُرض في عام 2017، وحقق نجاحًا كبيرًا وقتها، وتدور أحداثه من منظور سبع شخصيات مختلفة، حيث يُختطف طفل صغير يُدعى سام، وعندما يظهر دون تعرضه لأي إيذاء، سرعان ما تبدأ الحقائق في الظهور أمام الوالدين، وتكون المسلسل من 6 حلقات.

أبطال مسلسل سراب

ويتكون مسلسل سراب من 10 حلقات، ومن بطولة خالد النبوي، يسرا اللوزي، إنجي المقدم، هاني عادل، أحمد وفيق، أحمد مجدي، دياموند بو عبود، محمد كيلاني، وجيهان الشماشرجي، والمسلسل من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد وإنتاج سالي والي.

قصة مسلسل سراب

ويدور مسلسل سراب في إطار تشويقي حول اختطاف طفل، مما يكشف أسرارًا خفية ويضع علاقة الشخصيات في اختبار صعب ومع تطور الأحداث يكتشف الأبطال أن حياتهم التي بدت مستقرة تخفي الكثير من التحديات، تسلط القصة الضوء على نقاط الضعف الإنسانية وتدفعهم لإعادة التفكير في خياراتهم والعمل على بناء مستقبل جديد.