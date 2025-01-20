لهذا السبب.. سمية الخشاب تتصدر تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة سمية الخشاب تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما شهد حفل توزيع جوائز "joy awards”، الذي أقيم أول أمس السبت، في مدينة الرياض، لقاء ريم البارودي وسمية الخشاب، بعد سنوات من الخلافات.

سمية الخشاب وريم البارودي

وظهرت سمية الخشاب وريم البارودي سويًا وهما يلتقطان صورة تذكارية على هامش الحفل، حيث شهد حفل "Joy Awards" حضور العديد من النجوم وهم باسم سمرة، عمرو يوسف، بيومي فؤاد، نيللي كريم، وغيرهم.



آخر أعمال سمية الخشاب



والجدير بالذكر آخر أعمال سمية الخشاب مسلسل "بـ 100 راجل"، من تأليف محمود حمدان، وإخراج إبرام نشأت،" بطولة سمية الخشاب، الفنان صلاح عبدالله، سماء إبراهيم، محمود عبدالمغني، محمد القس، هالة فاخر.