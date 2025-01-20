اليوم.. محمد فؤاد يستقبل عزاء والد زوجته بمسجد الشرطة

القاهرة - محمد ابراهيم - يستقبل الفنان محمد فؤاد عزاء والد زوجته، اليوم الإثنين الموافق 20 يناير، وذلك بعد أن وافته المنية أول أمس السبت، وتم تشييع الجنازة أمس الأحد من مسجد الرحمن الرحيم.

محمد فؤاد ينعي والد زوجته

وكان قد نعى الفنان محمد فؤاد والد زوجته بكلمات حزينة، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث كتب:" بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعى والد زوجتي العزيز، الذي كان مثالًا للطيبة والوفاء. نسأل الله أن يتغمده برحمته الواسعة، ويسكنه فسيح جناته".

موعد ومكان عزاء والد زوجة محمد فؤاد



ومن المقرر أن يقام العزاء اليوم الإثنين، بعد صلاة المغرب، في مسجد الشرطة بـ صلاح سالم.

آخر أعمال محمد فؤاد

ويذكر أن آخر أعمال الفنان محمد فؤاد كانت أغنية "من أول يوم"، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان كريم عبدالوهاب، ولقد لاقت رواجًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي عند طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.