خالد يوسف: تركيزي في الفن ومش هرجع للسياسة تاني

القاهرة - محمد ابراهيم - قال المخرج الكبير خالد يوسف، إن لن يعود إلى العمل السياسي، لأنه غير مهيأ لذلك فى الوقت الراهن، مشيرا إلى العمل السياسي يحتاج إلى توازنات وحسابات، كما أن السياسة مثل ما قال الزعيم الراحل جمال عبد الناصر «إن السياسة ليست سيفا بتارا قاطعا ولكنها موازنة من مخاطر محسوبة ومكاسب محتملة».

تصريحات خالد يوسف:

وأضاف «يوسف»، خلال حوار لـ«بودكاست المحروسة»، تقديم الإعلامى والكاتب الصحفي أحمد سالم، أنه عمل فى المجال السياسي بمنطق الإنتماء الوطني (قضية وطنية)، وترشح للبرلمان ليس لممارسة السياسة، إنما للدفاع عن احلام الشعب الذى خرج في 25 و30، لافتا إلى أن السياسة تتناقض مع طبعه الحاد، لسيما أنه رفض كل المؤامرات ودفع ثمنها، ولكنه قال كل ما يريد بالفن.

يشار إلى أن خالد يوسف هو واحد من أشهر المخرجين في السينما المصرية المعاصرة، وُلد في 28 سبتمبر 1964 في قرية كفر شكر بمحافظة القليوبية، وبدأ مسيرته الفنية كمساعد للمخرج الكبير يوسف شاهين، والذي كان له تأثير كبير على المجتمع.

آخر أعمال خالد يوسف:

ويذكر أن آخر أعمال خالد يوسف هو فيلم الاسكندراني ويشارك فى بطولته أحمد العوضي، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلمإشراف عام على الإنتاج أحمدعفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فني صبري السماك مونتاج عمرو عاكف.