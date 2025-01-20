ياسمين صبري تتصدر منصة أكس لهذا السبب

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة ياسمين صبري تريند محركات البحث وخاصة منصة أكس، وذلك بعد إطلالتها المميز في حفل joy Awards، التى نالت إعجاب الحضور والجمهور بشكل كبير.

وفي سياق آخر تواصل النجمة ياسمين صبري تصوير مسلسل "ضل حيطة"، المكون من 15 حلقة، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم، والمقرر عرضه في موسم رمضان 2025.

ياسمين صبري

فريق العمل:

وتعاقدت الشركة المنتجة مع أبطال العمل وضمت قائمة المسلسل بجانب ياسمين صبري كل من، نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عنانى، مها نصار، والعمل من إنتاج مها سليم، وتأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

آخر أعمال المنتجة مها سليم:

ويذكر أن المنتجة مها سليم شاركت في رمضان الماضي بمسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، عماد زيادة، ياسر علي ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقي، طارق النهري، سامي مغاوري، لبنى ونس، سلوى عثمان، وتأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.

آخر أعمال ياسمين صبري:

وجدير بالذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري هو فيلم أبو نسب، الذي عرض العام الماضي في دور العرض السينمائية المختلفة، وشارك في بطولته كلا من محمد إمام، ماجد الكدوانى، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، وغيرهم، ومن إخراج رامى إمام، وتأليف أيمن وتار.