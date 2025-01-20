ركين سعد: سعيدة بنجاح "رامبو".. وهذه كواليس الفيلم

القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت الفنانة الأردنية ركين سعد عن سعادتها بعرض فيلمها "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" في دور العرض السينمائية المصرية، بعد النجاح الذي حققه في المهرجانات العالمية.

كما تحدثت في تصريحات صحفية عن سبب انجذابها لشخصية "أسماء" التي تؤديها في الفيلم، وكواليس العمل مع الكلب رامبو، والفنان عصام عمر، والمخرج خالد منصور. كما تطرقت ركين إلى دورها في مسلسل "موعد مع الماضي"، الذي يُعرض حاليًا على إحدى المنصات الإلكترونية، وعبرت عن شعورها بالعمل مع كبار النجوم في أعمالها القادمة، بالإضافة إلى طريقة اختيارها لأدوارها المستقبلية.

وأكدت ركين سعادتها بعرض فيلمها في السينما المصرية، مشيرة إلى أن أفضل لحظة لها كانت معرفة ردود فعل الجمهور المصري تجاه الفيلم. على الرغم من النجاح الذي حققه في مهرجانات عالمية مثل فينسيا وبلجيكا والبحر الأحمر وأيام قرطاج، إلا أن عرضه في بلدها ومع جمهورها كان له فرحة خاصة. وأضافت أنها تلقت ردود فعل إيجابية من جميع من شاهدوا الفيلم.

وفيما يتعلق بشخصيتها في الفيلم، أوضحت ركين أنها تجسد شخصية "أسماء"، وهي فتاة عادية تشبه الكثير من الفتيات في المجتمع، لديها أحلام وتسعى لمساعدة "حسن" الذي يلعب شخصيته الفنان عصام عمر خلال أحداث الفيلم، إلى جانب الكلب رامبو. وكشفت عن التحديات التي واجهتها أثناء التصوير، خاصة بسبب البرد والتدريبات المكثفة مع الكلب رامبو، الذي قالت عنه إنه لطيف ومرح رغم أنه أحيانًا يترك التصوير لينام.

وأضافت ركين أنها استمتعت بالعمل مع عصام عمر الذي وصفته بالممثل المتميز، وكذلك مع المخرج خالد منصور الذي يتمتع برؤية واضحة ويولي اهتمامًا كبيرًا بالتفاصيل.