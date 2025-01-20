قرار من من نقيب الموسيقيين مصطفى كامل بذبح عجول وتوزيع لحومها على الأعضاء أصحاب المعاشات والأرامل

القاهرة - محمد ابراهيم - أصدر الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، قرارًا بضرورة دعم الموسيقيين غير القادرين وأصحاب المعاشات والأرامل.

وخلال اجتماع مع الفنان حلمي عبد الباقي، وكيل أول النقابة، وخالد بيومي، أمين الصندوق، وإدارة الحسابات، أكد مصطفى كامل على أن الموارد التي حققتها النقابة يجب أن تنعكس بشكل إيجابي على أعضائها من غير القادرين وكبار السن، وكذلك الأرامل.

وأشار إلى أهمية شعور الموسيقيين بأن نقابتهم تقف إلى جانبهم في جميع الظروف والمناسبات.

وتناول أحد الحاضرين في الاجتماع الحديث عن المبالغ الكبيرة التي سيتم صرفها في الأيام القادمة بمناسبة شهر رمضان، ليجيب مصطفى كامل قائلًا: "خير الموسيقيين للموسيقيين"، مؤكدًا أن التوفيق الذي تحقق في العامين الماضيين فاق كل توقعاته بفضل الله أولًا ثم دعوات الموسيقيين البسطاء والأرامل والأيتام وزملاء المهنة من أصحاب المعاشات.

واختتم الجلسة بإصدار قرار بذبح عدد من العجول وتوزيع اللحوم في القاهرة والمحافظات.