القبض على مشتبه به رئيسي في طعن نجم بوليوود سيف علي خان

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت الشرطة الهندية أن رجلًا يُعتقد أنه من بنغلادش تم القبض عليه اليوم الأحد في مومباي، العاصمة المالية للهند، وذلك باعتباره المشتبه به الرئيسي في حادثة طعن نجم بوليوود سيف علي خان.

الهجوم الذي وقع يوم الخميس على خان، أحد أبرز نجوم السينما الهندية، أثار صدمة كبيرة في بوليوود وفي مدينة مومباي، مما دفع العديد من الأشخاص إلى المطالبة بتحسين تدابير الأمن.

وأكد الأطباء أن حالة خان (54 عامًا) أصبحت مستقرة بعد الجراحة التي أجراها إثر تعرضه للطعن في عموده الفقري ورقبته ويديه، وقد غادر المستشفى بالفعل.

وفي مؤتمر صحافي، قال نائب مفوض الشرطة ديكسيت جيدام: "تشير الأدلة الأولية إلى أن المتهم من بنغلادش وقد غيّر اسمه بعد دخوله الهند بشكل غير قانوني". وأضاف أن المشتبه به، الذي ألقي القبض عليه في ضواحي مومباي، كان يستخدم اسم فيجاي داس، ولكن يُعتقد أن اسمه الحقيقي هو محمد شريف الإسلام شاه زاد، وقد عمل في وكالة لإدارة المنازل بعد وصوله إلى مومباي منذ 5 أو 6 أشهر.

ويذكر أن خان تعرض لست طعنات من قبل متسلل أثناء محاولته اقتحام منزله، مما أدى إلى إصابته. في سياق متصل، اعتقلت الشرطة في مومباي المشتبه به الرئيسي يوم الجمعة، بينما أوقفت الشرطة في ولاية تشاتيسجاره شخصًا آخر في اليوم التالي.