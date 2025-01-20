سفير قطر في زيارته لماسبيرو: التعاون الوثيق بين مصر وقطر أسفر عن وقف الحرب في غزة

القاهرة - محمد ابراهيم - استقبل الكاتب والإعلامي أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، السفير طارق علي فرج الأنصاري سفير دولة قطر في القاهرة.

أشاد "المسلماني" بتميز العلاقات المصرية القطرية في المرحلة الراهنة، ودور العلاقة الأخوية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشيخ تميم آل ثاني أمير دولة قطر، في عودة العلاقات بين البلدين بشكل فعّال، وعلى الأصعدة كافة.

بدوره أشاد سفير دولة قطر، بالدور الذي قامت به الدولتان من أجل وقف الحرب في غزة، كنموذج للتعاون الثنائي المثمر بين القاهرة والدوحة.

وقال السفير القطري: “إن لمصر مكانتها الكُبرى في العالم العربي، كما أن لدولة قطر دورها البارز في الوساطات وحل النزاعات، ويمكن للتعاون بين القاهرة والدوحة أن يساهم في حل الكثير من الأزمات علي الصعيد العربي والإسلامي”.