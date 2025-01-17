فن ومشاهير

درة تثير الجدل بإطلالتها في المتحف المصري

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر درة تثير الجدل بإطلالتها في المتحف المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثارت الفنانة درة الجدل وأعجاب الجمهور بعدما شاركت صورها من إحدى الفعاليات التي حضرتها مؤخرا في المتحف المصري الكبير.

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درة تثير الجدل بإطلالتها في المتحف المصري 

وشاركت درة جمهورها عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورها التي ظهرت فيها بفستان من تصميم رامي القاضي، وحازت إطلالتها إعجاب متابعيها.

درة تحضر مناسبه في المتحف المصري 

وكتبت درة في التعليق على الصور: "لقد استمتعت بكوني ضيف شرف هذا الحدث المذهل في المتحف المصري الكبير للحضارة".

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درة تحتفل بعيد ميلادها 

سبق، واحتفلت درة مؤخرا بعيد ميلادها مع زوجها رجل الأعمال المهندس هاني سعد، ونشرت صور عبر حسابها على تطبيق Instagram، وكتبت: "شكرا لكم جميعًا على تمنياتكم بعيد ميلاد سعيد مليئة بالحب، فهي تعني الكثير بالنسبة لي، شكرًا جزيلًا لرؤيتكم الصادقة التي أجعلها دافئة في قلبي، شكرًا لك حبيبي هاني سعد على جعلها أكثر جمالًا، شكرًا من كل قلبي على معايداتكم وتمنياتكم لي المليئة بالحب".

اخر اعمال درة

وكان اخر اعمال درة هو فيلم "وين صرنا" فيلم وثائقي أخرجته وأنتجته في أولى تجاربها الإخراجبة والإنتاجية، الفيلم مدته 79 دقيقة ويحكي عن نادين، امرأة شابة من غزة، وصلت إلى مصر بعد ثلاثة أشهر من الحرب، برفقة ابنتيها الرضيعتين، اللتين أنجبتهما قبل الحرب ببضعة أشهر بعد معاناة خمس سنوات وفي مصر، تنتظر زوجها الذي لن يتمكن من الانضمام إليها إلا بعد شهرين.

وايضا شاركت في مسلسل الأجهر، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي حول الشاب يوسف الأجهر الذي يلعب دوره الفنان عمرو سعد الذي يجد نفسه متهما بقتل أمه، وتدفعه الظروف للسفر مُتخفيًا في عدة دول إفريقية، وينضم في عالم العصابات للبحث عن الأمان المفقود، ويبحث عن إخوته لتستمر أحداث المسلسل لكشف حقيقة مقتل والدته.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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