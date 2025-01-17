نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأحد.. نجل فكري صادق يكشف عن موعد ومكان عزاء والده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الفنان فكري صادق صباح بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز الـ 79 عامًا، وأعلن عن الخبر نجله مراد فكري عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وشيع منذ قليل جثمان الفنان فكري صادق من مسجد السيدة نفيسة، بحضور عدد كبير من الفنانين في وداعهم الأخير له، وفور وصول الجثمان انهار ابنه مراد، الذي لم يتحمل صدمة وفاة والده.

وكشف نجل الفنان الراحل فكري صادق عن موعد عزاء والده، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قائلًا: “عزاء المغفور له بأذن الله والدى الفنان فكرى صادق يوم الأحد القادم ١٩ يناير بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.. ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته... شكر الله سعيكم وأن لله وان اليه راجعون”.



نبذة عن فكري صادق

شارك فكري صادق في العديد من الأعمال التي تعتبر علامات بارزة في تاريخ السينما والمسرح المصري، من بين أبرز أعماله السينمائية "امرأتان ورجل"، "زمن عماد الدين"، و"المرافعة"، كما قدم العديد من المسرحيات الناجحة مثل "أزواج بلا ماضي"، مما جعله واحدا من الأسماء اللامعة في مجال التمثيل.

تميزت مسيرته الفنية بتنوع أعماله بين السينما والمسرح والتلفزيون، حيث شارك في العديد من الأعمال المتميزة، من أبرزها فيلم "صور ممنوعة" عام 1972، ومسرحية "أزواج بلا ماضي" عام 1975. كما قدم العديد من الأدوار البارزة في أعمال مثل "امرأتان ورجل"، "زمن عماد الدين".