نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حرائق الغابات تهدد بقاء هوليوود: اضطرابات الأوسكار وتأجيل إنتاجات كبرى تثير التساؤلات حول مستقبل الصناعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تشهد هوليوود واحدة من أكثر فتراتها اضطرابًا، حيث ألقت حرائق الغابات في لوس أنجلوس بظلال ثقيلة على صناعة السينما والتلفزيون، مما تسبب في تغييرات شاملة طالت الفعاليات الكبرى وأثرت بشكل مباشر على جداول إنتاج الأعمال المنتظرة.

الأوسكار في مرمى الحرائق

في خطوة غير مسبوقة، أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة عن سلسلة تغييرات في جدول حفل الأوسكار، حيث تم تمديد فترة التصويت على الترشيحات حتى 17 يناير، بينما تأجل الإعلان عن الترشيحات النهائية إلى 23 يناير.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، إذ ألغت الأكاديمية حفل الغداء السنوي المخصص للمرشحين، الذي كان من المقرر عقده في 10 فبراير، مع الإبقاء على حفل توزيع الجوائز في 2 مارس، وسط تحذيرات بأن الموعد قد يكون عرضة للتغيير تبعًا لتطور الأوضاع.

"ديزني+" ومسلسل Daredevil في دائرة التأجيل

لم تسلم منصات البث العملاقة من تأثير الكارثة، حيث أعلنت منصة "ديزني+" تأجيل إطلاق الفيديو الترويجي لمسلسلها المنتظر "Daredevil: Born Again"، الذي كان مقررًا طرحه خلال الأسابيع القادمة.

وبحسب مصادر من داخل Marvel Studios، سيتم إطلاق العمل رسميًا على المنصة في 5 مارس المقبل، مع وعود بتقديم تجربة تلفزيونية مليئة بالمفاجآت.

المسلسل، الذي يعيد النجمين تشارلي كوكس وفينسنت دونوفريو إلى الأضواء، يهدف إلى تقديم موسم أقرب إلى روح سلسلة نتفليكس الأصلية. ومع ذلك، تقرر تقليص عدد الحلقات إلى ما بين 8 و10، بدلًا من 18 حلقة كما أُعلن سابقًا.

ويشهد العمل تغييرات كبيرة في فريق الإنتاج، بما في ذلك عودة منسق الحيل فيليب سيلفيرا، الذي لعب دورًا رئيسيًا في نجاح النسخة السابقة من المسلسل.

هل تصمد هوليوود أمام الكوارث الطبيعية؟

بينما تسعى هوليوود لاستعادة توازنها، يتساءل كثيرون عن مدى قدرة الصناعة على التكيف مع الكوارث البيئية التي أصبحت تهدد وجودها.

تعكس التغييرات الأخيرة في جدول الأوسكار وإنتاج الأعمال الكبرى تأثيرًا واضحًا للظروف المحيطة، مما يطرح تساؤلات حول كيفية استعداد صناعة الترفيه لمواجهة تحديات مماثلة في المستقبل.

تُظهر هذه الأزمة هشاشة البنية التحتية لصناعة السينما أمام الكوارث الطبيعية، وضرورة اتخاذ تدابير أكثر استدامة لضمان استمرار الإنتاج في ظل ظروف غير متوقعةومع ذلك، يبقى الأمل قائمًا في أن تستغل هوليوود هذه التجربة لتقديم محتوى يعكس مرونة الإنسان في مواجهة الأزمات، ويستمر في إلهام جمهورها حول العالم.