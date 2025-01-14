عمر متولي يثير الجدل بتصريح حول شكري سرحان: “نال شهرة أكبر من موهبته”.. نقاشات حادة بين الفنانين والمجتمع الفني |خاص

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رياض - احمد صلاح - عمر متولي يثير الجدل بتصريح حول شكري سرحان، ففي وقتنا الحالي لم يعد الفن مجرد وسيلة للتعبير الإبداعي، بل أصبح أيضًا ساحة لتبادل الآراء والمواقف بين الفنانين والجمهور على حد سواء، وهذا ما ظهر بوضوح في الأزمة التي أثارها الفنان الشاب عمر مصطفى متولي، عندما تحدث عن الفنان الراحل شكري سرحان، متهمًا إياه بأنه نال شهرة تفوق حجم موهبته.

هذا التصريح الذي أطلقه في حوار جمعه مع الفنان أحمد فتحي أثار جدلاً واسعًا في الوسط الفني والمجتمعي، مما دفع العديد من الشخصيات الفنية إلى الرد عليه، سواء تأييدًا أو انتقادًا.

كما أطلقت أسرة الفنان الراحل بيانًا غاضبًا رافضة لهذه التصريحات، وهو ما يعكس بشكل واضح انقسام الآراء حول حرية النقد والتقييم الفني في الوسط الفني المصري.

عمر متولي يثير الجدل بتصريح حول شكري سرحان

بدأت الأزمة عندما استضاف الفنان عمر متولي، في برنامج “ليك لوك”، الذي يقدمه عبر قناة يوتيوب، الفنان أحمد فتحي، وتطرقا في الحوار إلى قضية النجومية والموهبة، حيث قال متولي: “أنا شايف إن شكري سرحان نال شهرة ونجومية أكبر بكثير من موهبته”، وأضاف أن هناك فنانين آخرين كانوا أكثر موهبة منه، لكنه كان في المكان المناسب في الوقت المناسب.

هذا الرأي اعتبره البعض تجرؤًا على أحد رموز السينما المصرية، مما أثار غضب أسرة الفنان الراحل شكري سرحان، التي أصدرت بيانًا رسميًا استنكرت فيه هذه التصريحات، معتبرة أن متولي “خانه التعبير” وأنه لا يمتلك المقومات الكافية للتحدث عن نجم كبير مثل شكري سرحان.

رد فعل نقابة المهن التمثيلية

في مواجهة هذا الهجوم خرج نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي بتصريحات أكد فيها رفضه لما قاله متولي، قائلاً: “نحن لا نقبل الإساءة للرموز الفنية التي قدمت للفن الكثير”.

وأضاف زكي أن نقابة الممثلين تأخذ هذا الموضوع بجدية، لكنها لا تفضل إغلاق باب النقاش حول الفنانين أو مصادرة آراء الفنانين والمشاهدين.

وأوضح أن متولي كان غير موفق في التعبير عن رأيه، مشيرًا إلى ضرورة احترام القامات الفنية التي شكلت تاريخ الفن المصري.

في الوقت نفسه أكد أشرف زكي أنه شخصيًا وباسم النقابة يتقدم بالاعتذار لأسرة الفنان شكري سرحان، وهو ما يبرز أهمية احترام رموز الفن في نظر النقابة، ولكن في الوقت نفسه أشار إلى أن حرية الرأي هي حق مكفول لكل فرد.

الناقد الفني طارق الشناوي

من جهته عبر الناقد الفني طارق الشناوي عن رفضه الكامل للمواقف التي اتخذتها أسرة الفنان الراحل شكري سرحان، مؤكدًا أنه يجب احترام حرية التعبير الفني.

وقال الشناوي: “أنا لا أتفق مع عمر متولي وأحمد فتحي في رأيهما عن شكري سرحان، لكن في نفس الوقت أؤمن أنه من حقهما التعبير عن رأيهما. يجب ألا نصل إلى حد تهديد الفنانين، أو اللجوء إلى أساليب تقيد حرية التعبير الفني”.

وأضاف أن “الفن في الأساس مجال مفتوح للنقد، ومن حق الجميع التعبير عن آرائهم دون خوف أو تهديد”.

انقسام في الآراء

لم تكن الآراء حول تصريحات عمر متولي متباينة بين الفنانين فحسب، بل أيضًا بين الجمهور والنقاد، فقد دعمت بعض الأصوات مثل الناقدة ماجدة خير الله حق الفنان في التعبير عن رأيه، حيث قالت: “من حق أي شخص أن يبدي رأيه في أي فنان، سواء كان هذا الرأي موافقًا أو مخالفًا للآخرين”.

وأضافت خير الله أنه في عالم الفن يجب أن نعلم أن تقييم الأعمال الفنية والتعبير عن الإعجاب أو عدمه هو جزء طبيعي من العلاقة بين الجمهور والفنان.

كما أشارت خير الله إلى ضرورة احترام العمل الفني ككل، دون الوقوع في فخ تقديس الفنانين أو أعمالهم، مؤكدة أن الفن هو دائمًا عرضة للرأي العام، وذكرت أنها تؤمن بأن النقد الفني لا ينبغي أن يقتصر على موافقة الجميع، بل يجب أن يكون موضوعيًا.

الردود على تصريحات متولي

وفيما يتعلق بتصريحات متولي، رد البعض على انتقاده للفنان الراحل، من بينهم الناقدة فايزة هنداوي، التي قالت في تصريحات خاصة لــ«الحرية» : “الفن ليس معصومًا عن النقد، والفنان سواء كان شكري سرحان أو غيره هو عرضة لتقييم الجمهور”.

وتابعت هنداوي: “لا أرى أن ما قاله متولي يعد إهانة للفنان، بل هو مجرد رأي يعبر عن شعور شخصي”، موضحة أن هذا النوع من الجدل يجب أن يُحتسب في إطار حرية التعبير، وليس تقييدًا لرأي الفنانين أو الجمهور.

كما أشار المخرج يسري نصر الله إلى أن النجم شكري سرحان، رغم كونه رمزًا فنيًا مهمًا، إلا أن أداءه لم يكن دائمًا في أرقى درجات التعبير الفني، وقال نصر الله: “أنا شخصيًا لم أقتنع دائمًا بأداء شكري سرحان، لكن ذلك لا يعني أنه ليس فنانًا مهمًا في تاريخ السينما المصرية”.

المواقف المماثلة في الوسط الفني

وفي التاريخ الفني هناك العديد من المواقف المشابهة التي أثارت جدلًا حول آراء الفنانين وآثارها على مسيرتهم، فعلى سبيل المثال في عام 2017 أثار الفنان محمد رمضان الجدل بعد انتقاده أفلام إسماعيل ياسين، وهو ما دفعه لاحقًا للاعتذار لأسرته.

وأيضًا وجه الفنان محمد ممدوح انتقادًا صريحًا لصوت كوكب الشرق أم كلثوم، وهو ما اعتبره البعض مساسًا بمكانتها الفنية، ولكن رغم ذلك لم يواجه ممدوح أي عقوبات أو تهديدات من نقابة المهن الموسيقية، وهو ما يعكس مدى تعقيد حرية التعبير الفني.