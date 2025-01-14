انطلاق برنامج عقار واستثمار على شاشة قناة النهار

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 يناير 2025 10:30 صباحاً - ينطلق برنامج عقار واستثمار على شاشة قناة النهار، من تقديم الإعلامى والخبير العقارى أحمد عبد العزيز، وذلك يوم السبت من كل أسبوع.

يتحدث البرنامج عن الثروة العقارية فى مصر وسبل تطويرها، وكل ما يتعلق بسوق العقارات والاستثمار، وكيف تستثمر أموالك، ومتابعة التطورات العلمية فى مجال العقارات، وما هى أفضل طرق التسويق فى مجال العقارات.

كما يتحدث البرنامج عن العقار المصرى ومكانته ودوره وسط العقارات فى الخارج، وما يتميز به العقار المصرى من فنون وجودة وتميز وكيفية تصدير هذا النموذج.

يناقش البرنامج خلال حلقاته طرق البحث في السوق المحلي والخارجي، وتطوير مهارات التفاوض والتنبؤ بالتكاليف المتوقعة والأرباح.

يذاع البرنامج السبت في الحادية عشر صباحًا من كل أسبوع على شاشة قناة النهار.