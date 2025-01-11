نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكثر من 3 ملايين.. فيلم "الدشاش" يتربع على قائمة أعلى إيرادات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنضم فيلم "الدشاش" للنجم الفنان محمد سعد، ليشارك في منافسة دور العرض السينمائية يوم 1 يناير، وحقق إيرادات بلغت 3 مليون و18 ألف و687 جنيه، تفوقًا على جميع الأفلام السينمائية المتنافسة في موسم رأس السنة، ليرتفع إجمالي إيراداته إلى 26 مليون و338 ألف و102 جنيه.

قصة فيلم الدشاش

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، يقدم محمد سعد خلاله شخصية رئيس عصابة وبلطجى متزوج من نسرين طافش، فيما تظهر نسرين أمين بدور راقصة ضمن أحداث العمل.

أبطال فيلم الدشاش



ويضم فيلم "الدشاش" بجانب محمد سعد بطولة زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، نسرين طافش، خالد الصاوي، وليد فواز، محمد جمعة، رشوان توفيق، أحمد الرافعي، مريم محمود الجندي، ومحمد يوسف أوزو، والعمل من تأليف جوزيف فوزي وإخراج سامح عبدالعزيز.