نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقل برنامجي محمد مختار جمعة وحسام موافي من إذاعة القرآن الكريم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الكاتب والإعلامي أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، نقل أربعة برامج من إذاعة القرآن الكريم إلي إذاعة البرنامج العام وإذاعات أخرى، وذلك في إطار تنويع خريطة البرامج لإذاعة البرنامج العام.

والبرامج الأربعة هي:

"خاطرة دعوية" للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق.

“دقيقة طبية” للدكتور حسام موافي.

برنامج "ومضة تفسيرية".

برنامج “دقيقة فقهية”.

وكان أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام قد عقد اجتماعًا اليوم، مع أسرة إذاعة القرآن الكريم.

ومن المقرر أن تشهد إذاعات البرنامج العام، وصوت العرب، والشرق الأوسط، تحديثًا كبيرًا العام الجاري.