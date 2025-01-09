نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد داود يعلن بدأ تصوير مسلسله الجديد "الشرنقة".. رمضان2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان أحمد داود، بدأ تصوير أحد أعماله الدرامية، والتي تحمل اسم "الشرنقة"، المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل 2025، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر "داود" صورة من كواليس أول يوم تصوير، وعلق عليها قائلًا:" بسم الله.. توكلنا علي الله.. رمضان 2025 ان شاء الله".

منشور أحمد داود

تفاصيل مسلسل "الشرنقة"

مسلسل "الشرنقة" بطولة أحمد داود ويشاركه مريم الخشت، علي الطيب، صبري فواز، عمرو وهبة، صلاح عبد الله، محمد عبده، سارة أبي كنعان، ياسر عزت، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب.

آخر أعمال أحمد داود

ويذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد داود السينمائية، هو فيلم "الهوى سلطان" مع الفنانة منة شلبي، والذي حقق نجاحًا كبيرًا طوال فترة عرضه باالسينمات، متصدرًا شباك التذاكر.

قصة فيلم "الهوى سلطان"

ينتمي فيلم الهوى سلطان إلى فئة الأعمال السينمائية الإجتماعية والذي تدور أحداثه في إطار إجتماعي رومانسي، حول قصة حب تجمع بين على وسارة في إطار واقعي، كما يسلط الضوء على العلاقات العاطفية والحب بين الأصدقاء.

أبطال وصناع فيلم "الهوى سلطان"

يشارك في بطولة فيلم الهوى سلطان نخبة متميزة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنانة منه شلبي، أحمد داوود، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، ومن تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج كلًا من هاني نجيب وأحمد فهمي.