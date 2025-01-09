نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفنانة أنغام تطلق فيديو كليب الأغنية الرئيسية وإصدار الألبوم بتقنية Dolby Atmos في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في احتفالية مميزة أقيمت في سينما فوكس بمول مصر، أطلقت الفنانة المصرية أنغام فيديو كليب أغنيتها "تيجي نسيب"، إلى جانب إصدار نسخة جديدة من ألبومها بتقنية Dolby Atmos، التي توفر للمستمعين تجربة صوتية استثنائية ومبتكرة. الحدث جاء بتنظيم من شركة الإنتاج صوت مصر وشركة Believe قسم خدمات الفنانين بالتعاون مع Dolby وتطبيق أنغامي، وبحضور نخبة من كبار الفنانين وصنّاع الألبوم.

أنغام

نجاح ألبوم تيجي نسيب:

منذ إطلاقه، حقق ألبوم "تيجي نسيب" نجاحًا جماهيريًا واسعًا في مصر والعالم العربي، حيث حصد ملايين المشاهدات والاستماعات على مختلف المنصات الرقمية. هذا النجاح اللافت عزز مكانة الألبوم كأحد أبرز الإصدارات الفنية لهذا العام، مما دفع إلى استثمار هذا الزخم عبر اعتماد أحدث تقنيات الصوت لتقديم تجربة استماع جديدة كليًا.

شهد الحفل مشاركة مجموعة من كبار النجوم والمبدعين الذين ساهموا في صناعة هذا العمل الفني المميز، منهم الفنان أكرم حسني، والفنان تامر عاشور، والملحن إيهاب عبد الواحد، والملحن نادر حمدي. كما حضر عدد كبير من الشخصيات الإعلامية والصحفية التي وثقت هذا الحدث وشاركت في الاحتفاء بنجاح الألبوم. وألقت رئيسة قسم خدمات الفنانين في شركة Believe سيلين حتّي كلمة وصفت فيها الألبوم بأنه "عمل كريم في عطائه، مثل شخصية الفنانة أنغام التي أعطت بلا حدود لفنّها وجمهورها". كما عبرّت عن فخر الشركة بالمساهمة في هذا التعاون الفني المميز عبر قسم خدمات الفنانين.

أنغام

تصريحات أنغام:

صرحت الفنانة أنغام بأنها فخورة بهذا العمل الذي لمس قلوب الملايين وأنها سعيدة بوجودها وسط زملائها الذين ساهموا فى ألبوم "تيجى نسيب" كونهم مصدر الإبداع وراء أغنيات الألبوم والتي حققت نجاحا كبيرا في مصر والوطن العربي وأكدت أنغام أن تقنية Dolby Atmos تمثل مستقبل صناعة الموسيقى للأجيال القادمة وأنها تؤمن أن هذه التقنية هي مستقبل الموسيقى. وأعربت عن سعادتها لكونها أول مغنية مصرية يصدر لها ألبوم بتقنية Dolby Atmos المبتكرة، والتي تقدم تجربة موسيقية فريدة تحيط مستمعيها من كل الجوانب، وكأنهم جزء من قصتها.

اختتمت الفعالية بالكشف فيديو كليب أغنية "تيجي نسيب"، الذي يعكس في مضمونه وإنتاجه رؤية فنية متكاملة وجديدة لأنغام. كما تم الإعلان عن توفر الألبوم بتقنية Dolby Atmos على تطبيق أنغامي وجميع المنصات الأخرى، ليكون الجمهور على موعد مع تجربة موسيقية جديدة كليًا.

أنغام

تعتبر تقنية Dolby Atmos من أحدث الابتكارات الصوتية في العالم، حيث تقدم تجربة استماع غامرة وغير مسبوقة. تعتمد التقنية على توزيع الصوت بشكل ثلاثي الأبعاد، مما يجعل المستمع يشعر وكأنه داخل الحدث أو المحيط الصوتي للعمل الفني. تعزز هذه التقنية من جودة الصوت وتتيح حرية حركة الأصوات في كل الاتجاهات، لتوفر تجربة استماع واقعية ومبهرة.