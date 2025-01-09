نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. تكريم خالد النبوي في حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ينطلق الليلة حفل افتتاح الدورة الـ 14 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية التي يرأسها شرفيا الفنان الكبير محمود حميدة، وبرئاسة السيناريست سيد فؤاد، بمعبد الأقصر، بحضور عدد كبير من الفنانين وصناع السينما في مصر وإفريقيا، إلى جانب عدد من قيادات الأقصر ومسئوليها.

وتشهد الدورة الرابعة عشر من المهرجان تكريم خالد النبوي وذلك على مشواره الفني المميز ضمن فعاليات الدورة الرابعة عشرة من المهرجان.

فعاليات حفل الإفتتاح:

ومن المقرر أن يشهد حفل الافتتاح تكريم عدد من السينمائيين وصناع السينما في إفريقيا، تقديرا لمشوارهم الفني، وهم: النجم خالد النبوي، المخرج موسى أبسا من السنغال، النجم التونسي أحمد الحفيان، النجمة اكوسيا بيسيا من غانا، المخرج مجدي أحمد علي.

إلى جانب تكريم أسماء عدد من الصناع والسينمائيين الراحلين، أبرزهم النجم الراحل نور الشريف، الذي تحمل الدورة اسمه، إلى جانب كل من: السيناريست عاطف بشاي، والناقد التونسي خميس خياطي، المخرج المغربي الطيب الصديقي، والمخرج ميدهوندو من موريتانيا.

عن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية:

وتقام الدورة الـ 14 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في الفترة من 8 لـ 14 يناير الجاري، تحت شعار "قمر 14"، ويشارك في لجنة تحكيم الأفلام الطويلة، السيناريست تامر حبيب، والمخرج موسى سنا ابسا من السنغال والمخرج إبراهيم شداد من السودان والمخرجة صوفيا دي جاما من الجزائر، والممثلة اكوسوا بوسيا من غانا.

آخر أعمال خالد النبوي:

ويذكر أن آخر أعمال خالد النبوي هو فيلم أهل الكهف يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.