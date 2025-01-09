الوطنية للإعلام تنعي الإعلامية القديرة ليلي رستم

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 يناير 2025 11:32 صباحاً - تنعى الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلمانى الإعلامية القديرة ليلى رستم التى رحلت عن عالمنا بعد مسيرة طويلة من العطاء المخلص في العمل الإعلامي ، وهى من الرعيل الأول للإعلاميين الذين قدموا إعلاما مهنيا صادقا متميزا واسهمو فى تشكيل ثقافة ووعي المشاهد المصري والعربي

، حيث قدمت الإعلامية الراحلة عددا من البرامج التي حظيت بمشاهدة عالية و شهرة واسعة .

وتتقدم الوطنية للإعلام بخالص العزاء والمواساة لأسرة الإعلامية الراحلة ولأسرة العمل الإعلامي داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته