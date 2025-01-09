نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصول أمير طعيمه لـ العرض الخاص لـ كليب تيجي نسيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل الشاعر أمير طعيمة وزوجته إلى العرض الخاص لكليب انغام تيجي نسيب، التي تقام فعالياته اليوم في أحد المولات بالقاهرة وسط حضور مجموعة من صناع الألبوم.



تفاصيل اغنيه تيجي نسيب



اغنية تيجي ضمن أغاني ألبوم أنغام الذي يحمل نفس الاسم، الأغنية من كلمات أكرم حسني، ألحان إيهاب عبدالواحد، توزيع موسيقي ومكس حسن الشافعي، وماستر مايك بوزي.



اغاني ألبوم تيجي نسيب لـ انغام



واحتوى ألبوم تيجي نسيب على 12 أغنية متنوعة ما بين الرومانسي والحزين، والأغاني هي وبقالك قلب، هو انت مين، موافقة، إيه الأخبار، خليك معاها، اسكت، أقولك إيه، كان برئ، القلوب أسرار، ماكنش وقته، بنعمل حاجات، وتيجي نسيب.

أغاني ألبوم تيجي نسيب لـ انغام



واحتوى ألبوم تيجي نسيب على 12 أغنية متنوعة ما بين الرومانسي والحزين، والأغاني هي وبقالك قلب، هو انت مين، موافقة، إيه الأخبار، خليك معاها، اسكت، أقولك إيه، كان برئ، القلوب أسرار، ماكنش وقته، بنعمل حاجات، وتيجي نسيب.