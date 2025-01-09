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أحمد جودة - القاهرة - تشارك الفنانة مريم خشت في السباق الرمضاني القادم 2025 بمسلسل جديد تحت عنوان الشرنقة بجانب الفنان أحمد داود.

مريم الخشت تشارك في رمضان 2025 بـ الشرنقة

وتظهر مريم الخشت ضمن أحداث مسلسل الشرنقة بدور زوجة احمد داود، ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل بشكل حصري على منصة WATCH IT.

قصة مسلسل الشرنقة

وتدور احداث الشرنقة في إطار اجتماعي تشويقي غامض، يحمل مفاجآت عديدة، ويناقش العمل قضية غسيل الأموال، ويقدم أحمد داود خلاله شخصية مُحاسب.

أبطال مسلسل الشرنقة

مسلسل الشرنقة من بطولة أحمد داود، مريم الخشت، صبري فواز، علي الطيب، سارة أبي كنعان، عمرو وهبة، وياسر عزت، ومن تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبدالتواب توبة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

أحدث أعمال مريم الخشت

ومن ناحية اخري، انتهت مريم الخشت خلال الفترة الماضية من تصوير فيلم بنات الباشا، مع زينة وصابرين وناهد السباعي، بالإضافة إلى فيلم حدوتة الأيام الباقية، الذي يجمعها بـ أحمد حاتم، ومن المقرر تحديد موعد عرضه خلال الفترة المقبلة، كما تشارك في مسلسل كامل العدد 3 مع دينا الشربيني وشريف سلامة، والذي ينافس كذلك في رمضان 2025، هو من نوعية الأعمال الاجتماعية اللايت المناسبة للعائلة، وهو مكون من 15 حلقة.

ابطال مسلسل كامل العدد 3

ومسلسل كامل العدد 3 من بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، حسين فهمي، إنجي المقدم، مريم الخشت، أحمد كمال، تميم عبده، أحمد جمال سعيد، أحمد عبدالوهاب، بدرة، ميران عبدالوارث، جيسيكا حسام الدين، حمزة دياب، لينا صوفيا، مالك عماد، وغيرهم من الشباب، والمسلسل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي، إنتاج شركة إيجل فيلميز لـ جمال سنان.

اخر اعمال مريم الخشت

وكان اخر اعمال مريم الخشت هو مسلسل “نقطة سوده” يتكون من 15 حلقة ويشارك في بطولته نخبة من النجوم مثل ناهد السباعي، أحمد مجدي، نضال الشافعي، ووفاء عامر، وهو من تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف أمين جمال، وإخراج محمد أسامة.