نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير طعيمه وحسن الشافعي وأكرم حسني أبرز الحضور لـ العرض الخاص لـ كليب تيجي نسيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص عدد كبير من صناع ألبوم "تيجي نسيب" للنجمة أنغام، على حضور العرض الخاص لـ كليب “تيجي نسيب” الذي انطلق اليوم من أحد المولات في القاهرة.

وكان من أبرز الحضور كلا من أمير طعيمة وزوجته، أكرم حسني، حسن الشافعي، تامر حبيب، لميس الحديدي، سالى عبدالسلام، محمد الشرنوبي وغيرهم.



تفاصيل اغنيه تيجي نسيب



اغنية تيجي ضمن أغاني ألبوم أنغام الذي يحمل نفس الاسم، الأغنية من كلمات أكرم حسني، ألحان إيهاب عبدالواحد، توزيع موسيقي ومكس حسن الشافعي، وماستر مايك بوزي.



اغاني ألبوم تيجي نسيب لـ انغام



واحتوى ألبوم تيجي نسيب على 12 أغنية متنوعة ما بين الرومانسي والحزين، والأغاني هي وبقالك قلب، هو انت مين، موافقة، إيه الأخبار، خليك معاها، اسكت، أقولك إيه، كان برئ، القلوب أسرار، ماكنش وقته، بنعمل حاجات، وتيجي نسيب.