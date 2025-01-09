غدا.. صناع فيلم «المستريحة» في ضيافة برنامج «يحدث في مصر»

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أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الإعلامي شريف عامر في حلقته المقبلة ببرنامجه «يحدث في مصر» الذي عرض علي شاشة MBC مصر، صناع فيلم «المستريحة»، وذلك عقب النجاح الكبير الذي حققه الفيلم منذ انطلاقته بدور العرض السينمائية.

صناع فيلم «المستريحة» في ضيافة برنامج «يحدث في مصر»

وكشفت ليلي علوي، عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام» عن استضافتها رفقة صناع فيلم المستريحة في برنامج «يحدث في مصر»، قائلة: «انتظروني غدا مع بيومي فؤاد وصناع عمل فيلم المستريحة في برنامج "يحدث في مصر" علي ال MBC مصر».

أبطال فيلم المستريحة

يشارك في بطولة فيلم المستريحة، عدد من نجوم الفن أبرزهم: عمرو عبد الجليل ومحمد رضوان ومحمود الليثي وعمرو وهبه ومصطفي غريب ونور قدري وعبد الرحمن ظاظا وتأليف محمد عبد القوي وأحمد أنور واسامة حسام الدين وأحمد سعد والي وإخراج عمرو صلاح.

تفاصيل فيلم المستريحة لـ ليلي علوي

وتدور أحداث فيلم «المستريحة» من بطولة الفنانة ليلى علوي في إطار لايت كوميدي تبدأ أحداثه بعد عشرين عامًا من الهروب، تعود المحتالة الشهيرة (شاهيناز المرعشلي) إلى مصر لاستعادة ماسة ثمينة دفنتها قبل هروبها، فتكتشف أن المقبرة قد تم نقل الجثث منها، فتقرر جمع أبنائها لمساعدتها في البحث عن الماسة.

اخر اعمال ليلي علوي

وكان اخر اعمال ليلي علوي هو فيلم آل شنب، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة شنب، مما يضطر أفراد العائلة للسفر إلى الإسكندرية للمشاركة في إجراءات الجنازة والعزاء، ويجتمع كل أفراد العائلة لمدة 3 أيام سويًا ويمرون بالعديد من المواقف والمفارقات الكوميدية مع تتابع الأحداث.