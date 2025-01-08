ختام فعاليات معرض الكتاب الأول بالقناطر الخيرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 يناير 2025 10:29 صباحاً - اختُتمت، اليوم الثلاثاء، فعاليات معرض القناطر الخيرية الأول للكتاب، الذي أقيم بقصر ثقافة القناطر تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، ونظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، ودار الكتب والوثائق القومية، والمجلس الأعلى للثقافة، ودار المعارف.

تضمنت فعاليات المعرض اليوم، أمسية شعرية أدارها الشاعر والمسرحي طارق عمران، بحضور الفنان ياسر فريد، مدير عام الثقافة بالقليوبية. افتتحت بكلمة للشاعر جواد البابلي بعنوان "مدينة القناطر الخيرية تاريخيا"، تلتها فقرات غنائية وشعرية من تقديم الفنانة نجوى سويلم، والشاعر محمد صبحي، وألقت الشاعرة ولاء محمد، مجموعة من قصائدها مثل "غسيل" و"حلق على الفرحة".

كما ألقى الشاعر مصطفى حجاب قصائد مثل "غداً ألقاك" و"الشتاء"، والشاعر محمد سمير قصيدة "ضوء خافت"، شهدت الأمسية أيضا مشاركة مميزة من الشاعرة رباب الجورية، والشاعر محمد شاكر، والقاصة سعاد محمد، إضافة إلى قصيدة "هو انتي لسه يا بنتي معرفتيش" للشاعر سليمان الزهيري، و"الحب في الوقت الضائع" للشاعر مصطفى الكحلاوي.

كما ألقى الشعراء نجلاء عزت، إيهاب الجندي، علي أحمد أبو النصر، ونيرمين محمد مجموعة من أعمالهم، بمشاركة النقاد والشعراء محمد علي عزب، محمود الزهيري، والروائي محمد جراح. كما خصصت فقرة لاكتشاف المواهب شارك فيها الطلاب روان دهمش، نوران دهمش، أشرف مصطفى، ويوسف محمد، وتم تكريمهم بإصدارات من الهيئة العامة لقصور الثقافة.

اختتمت الفعاليات بعرض فني قدمته فرقة الموسيقى العربية بقصر ثقافة القناطر الخيرية، بأداء مجموعة مميزة من الأغاني مثل "جانا الهوا" و"قلبي سعيد وياك".

شهد المعرض تقديم أكثر من 250 عنوانا من إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة بأسعار مخفضة، شملت موضوعات متنوعة في التاريخ، الأدب، والفنون، من أبرزها "الذكاء الاصطناعي" للدكتور فتح الله الشيخ، و"تاريخ سيناء القديم والحديث" لنعوم شقير، إضافة إلى ترجمات عالمية مثل "مائة عام من العزلة" لماركيز و"مدام بوفاري".

ومن بين الكتب الأكثر مبيعا خلال فترة إقامة المعرض: "نقوش على جسد النشوى"، "إبراء"، "لا أحد يعرف لون عينيها"، "القبيحة الجميلة"، "قصص عن فن المبالغة"، "مدينة للنسيان"، "أنا نحن لا نأكل"، "مستقبل الثقافة في مصر"، "مذكرات مجنون"، "أنست نارا"، "نحن والولايات المتحدة"، إلى جانب كتب ومجلات الأطفال التي لاقت إقبالا كبيرا.

ونُفذ البرنامج الثقافي تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، استمراراً لتعزيز النشاط الثقافي بالقناطر الخيرية.