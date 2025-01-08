داليا مصطفى تكشف لمتابعيها حقيقة انفصالها عن شريف سلامة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 يناير 2025 10:29 صباحاً - ردت الفنانة داليا مصطفي عن سؤال من أحد متابعيها بخصوص تفاصيل انفصالها عن زوجها الفنان شريف سلامة ، وجاء السؤال كالاتي: “هو انتي اللى طلبتي الطلاق من شريف الأول”.

وقالت داليا مصطفى فى فيديو عبر حسابها بموقع انستجرام، أنها تستغرب هذا السؤال جدا وأن الموضوع مجرد شائعة ولا يوجد أي نية فى انفصالها عن زوجها شريف سلامة .

وأستكملت داليا مصطفي، معلقة: “مفيش ست أصيلة تطلب من جوزها الطلاق أنا وشريف متجوزين بقالنا ٢١ سنة وعندنا سلمي وسليم”.

وأضافت داليا مصطفي: أنها استغربت عندما وجدت ان السؤال متداول من زملائها فى الوسط الفني.