نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر عاشور يكشف عن بداياته: “أعمالي نجحت قبل أن يعرفني الجمهور” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث الفنان تامر عاشور عن مراحل بداياته الفنية، كاشفًا أن العديد من أغانيه حققت نجاحًا كبيرًا قبل أن يعرفه الجمهور بشكل شخصي، وأوضح عاشور، خلال تصريحاته الصحفية الأخيرة، أن نجاحه الأول كان من خلال ألحانه وأغانيه التي لاقت انتشارًا واسعًا، على الرغم من عدم ارتباط الجمهور بوجهه أو اسمه في البداية.

وأضاف عاشور: “اللي فاكره من تجربة تسريب أغنية "ذكريات كدابة" إن الجمهور بقى عارف الأغاني بتاعتي ومحدش عارفني خالص، طول الوقت بمشي في الشارع أسمع الأغاني، ولما نزلت بعدها بردو نجحت الأعمال وأنا محدش عرفني، ووقتها مكنش في سوشيال ميديا أو تقدر تعرف نفسك بالناس".

و يُذكر أن تامر عاشور يُعد من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي، وقدم خلال مسيرته العديد من الألبومات الناجحة التي حققت أرقامًا قياسية في المبيعات والمشاهدات.



آخر أعمال تامر عاشور

و الجدير بالذكر أن تامر عاشور قد طرح مؤخرًا أغنية "وداع وداع" التي حققت نجاحًا كبيرًا، ويواصل من خلالها تأكيد مكانته كواحد من أهم الأصوات على الساحة الفنية، وينتظر عشاقه ألبوم “ياه” بفارغ الصبر، خاصة بعد تصريحاته التي وعد فيها بتقديم تجربة فنية مميزة ومختلفة.

تفاصيل أغنية "وداع وداع"

أغنية "وداع وداع" من كلمات محمد جشم باشا، وألحان مصطفى إبراهيم، وتوزيع عمرو الخضري وميكسر وماستر صقر، والتي تجاوزت مشاهدتها ال 4 مليون عبر "يوتيوب".





كلمات أغنية "وداع وداع" لتامر عاشور



جاي بعد ما شفت غيرك قلبي تندم على اللي فات

جاي بتفتح صفحه دابت واترمت في الذكريات

فوق خلاص وبلاها سيره مش هنحيى في اللي مات



وداع وداع وداع مش فضيلك أنا قلبي مات خلاص مش صافيلك

اصله مش خدامك جنابك سلام سلام سلام واستبينا

خلاص مافيش كلام ما علينا قوللي طب ايه اللى جابك

وداع وداع وداع مش فاضيلك

انا قلبي مات خلاص مش صافيلك اصله مش خدام جنابك



أوعى تضمن يوم ولاقي لحد قلبه في مره ساب

كنت عارفك يوم هترجع آه وهتدوق العذاب

ده اللي زيك مش هلومه كان كفاية عليه الغياب