نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. أنطلاق عرض مسلسل إقامة جبرية على WATCH IT في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر الجمهور عرض مسلسل إقامة جبرية بطولة هنا الزاهد، والذي يعد من نوعية المسلسلات الاجتماعية النفسية.

عرض مسلسل إقامة جبرية

أعلنت منصة WATCH IT عرضها لـ مسلسل إقامة جبرية بداية من الغد الموافق 8 يناير.

قصة مسلسل إقامة جبرية

ويعد مسلسل إقامة جبرية من نوعية المسلسلات الاجتماعية النفسية، ويحمل مفاجآت عديدة، يتناول قصة سلمى والتي تقدم شخصيتها هنا الزاهد، وهي صيدلانية وتُتهم بقتل زوجها في الحلقات الأولى، الأمر الذي يجعلها تمر بالعديد من الأزمات النفسية وتعاني من عقدة نفسية في التعامل مع الرجال.

أبطال مسلسل إقامة جبرية

ويتكون مسلسل إقامة جبرية من 10 حلقات، ومن بطولة هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، ثراء جبيل، محمود البزاوي، عايدة رياض، حازم إيهاب، جلا هشام، محمد دسوقي، أحمد والي، ولطيفة التركي، فيما يظهر أحمد حاتم ضيف شرف بالعمل، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج.

أحدث أعمال هنا الزاهد

ومن ناحية أخرى، تنتظر الفنانة هنا الزاهد عرض فيلم ري ستارت، بطولة الفنان تامر حسني، ومن المقرر عرض الفيلم في موسم عيد الفطر المقبل، ويضم في بطولته، عدد من نجوم الفن بجانب تامر حسني، وهم: هنا الزاهد، باسم سمرة، ومحمد ثروت، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

أخر اعمال هنا الزاهد

وكان اخر اعمال هنا الزاهد هو فيلم بضع ساعات في يوم ما، والذي انطلق عرضه ضمن موسم أفلام رأس السنة، وتقدم هنا خلال أحداث الفيلم شخصية سارة التي تتقابل بالصدفة مع ياسين الذي يقدم دوره هشام ماجد، وتجمعهما قصة حب، والعمل يدور في إطار اجتماعي رومانسي، ويشارك في بطولته هشام ماجد، مي عمر، هنا الزاهد، أحمد السعدني، محمد سلام، محمد الشرنوبي، أسماء جلال، مايان السيد، خالد أنور، حنان سليمان، وعبير منير، والعمل من تأليف محمد صادق وإخراج عثمان أبو لبن وإنتاج أحمد السبكي.