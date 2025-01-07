نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “عيد ميلاد مجيد وأيام مليانة فرح”.. يسرا تهنئ المسيحيين بعيد الميلاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قدمت النجمة يسرا تهنئة خاصة للمسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، حيث عبرت عن مشاعرها الدافئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام”، قائلة: “كل سنة وكل إخواتنا وأصحابنا المسيحيين بخير وسعادة.. عيد ميلاد مجيد وأيام مليانة فرحة وخير على مصر وكل أهلها الطيبين".

منشور النجمة يسرا



وتفاعل عدد كبير من جمهورها ومتابعيها مع رسالتها، مشيدين بحرصها الدائم على مشاركة الجميع في مناسباتهم وأعيادهم، ويُذكر أن يسرا دائمًا ما تُظهر دعمها للوحدة الوطنية بمواقفها الإيجابية وتواصلها المستمر مع جمهورها من مختلف الطوائف.

آخر أعمال الفنانة يسرا



و يذكر أن آخر أعمال يسرا، مسلسل "روز وليلى" الذي تدور أحداثه حول محققتين خاصتين على وشك الإفلاس، تتورطان مع عصابة خطيرة عن طريق الخطأ، وتبدآن في مهمة للكشف عمليتها المخالفة للقانون، وتتوالى الأحداث، وشارك في بطولة العمل نيللي كريم، يسرا، أحمد وفيق، تيام قمر، أمل رزق، عارفة عبد الرسول، فادي خفاجة، إبراهيم السمان، وغيرهم من الفنانين ومسلسل "روز وليلى" من تأليف: كريس كول، وإخراج: أدريان شيرجولد.

و شاركت آيضا في فيلم "شقو"، الذي تدور أحداثه حول مجموعة أصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة، لكنها تقودهم إلى أزمات كبيرة وتحدث وراءها تبعات خطيرة وذلك في إطار حركي تشويقي كوميدي، ويضم الفيلم في دور البطولة كلًا من: عمرو يوسف، دينا الشربيني، محمد ممدوح، أمينة خليل، عباس أبو الحسن، يسرا، وليد فواز، أحمد فهمي، محمد جمعة، جميل برسوم، حنان يوسف، محمود الليثي، والعمل من تأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي.