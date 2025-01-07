خالد محروس يبدأ تصوير مشاهده في "حسبة عمري" أمام روچينا

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أحمد جودة - القاهرة - بعد نجاح نوستالجيا ٩٠/٨٠ خالد محروس ينضم إلى مسلسل حسبة عمري

بدأ الفنان خالد محروس تصوير مشاهده في مسلسل "حسبة عمري" بطولة روچينا الذي من المقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل.

تفاصيل شخصية خالد محروس

ويجسد خالد محروس شخصية كابتن صبري وهو عضو مجلس إدارة أحد الأندية.

اعمال خالد محروس

من ناحية أخرى شارك خالد محروس في أحداث مسرحية نوستالجيا ٩٠/٨٠ وكان يجسد شخصية "عبده" بطل مسرحية نوستالجيا ٩٠/٨٠ والتي أخرجها الفنان تامر عبدالمنعم ونجحت نجاحا كبيرا خلال موسم عيد الأضحى الماضي.

وتم عرض مسرحية نوستالجيا ٩٠/٨٠ مرة أخرى الثلاثاء الماضي على مسرح البالون في إحتفالات وزارة الثقافة بالعام الميلادي الجديد.

تفاصيل مسلسل حسبه عمري

الجدير بالذكر أن مسلسل حسبة عمري بدأ تصويره شهر ديسمبر الماضي تأليف محمود عزت، بطولة روچينا، عمرو عبدالجليل، محمود البزاوي ومجموعة أخرى من النجوم وهو من إخراج مي ممدوح.

ومن جانبه أعرب خالد محروس عن سعادته بالمشاركة في عمل بطولة النجمة روچينا وإخراج مي ممدوح.