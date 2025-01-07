نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعروض السمسمية والقلوب البيضاء.. "الثقافة" تواصل احتفالات العام الجديد في الإسماعيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أقام فرع ثقافة الإسماعيلية، الاثنين، احتفالية فنية، في إطار أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وخطط وزارة الثقافة للاحتفاء بالعام الجديد.

مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية

وانطلقت فعاليات الاحتفال من مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية على أنغام السمسمية المميزة، حيث أبهرت فرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية، بقيادة أحمد يحيى مولر، الجمهور بمجموعة من أغاني التراث الإسماعيلاوي، منها "نوح الحمام"، "إسماعيلية يا اللي هواك"، "وراك وراك"، و"مصر العظيمة بشعبها"، وسط تفاعل جماهيري كبير.

احتفالات ثقافة الإسماعيلية

وتواصلت احتفالات فرع ثقافة الإسماعيلية، برئاسة شيرين عبد الرحمن، التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافي بإشراف د. شعيب خلف، مدير عام الإقليم بعرض لفرقة القلوب البيضاء لذوي الهمم وقدمت سلسلة من الفقرات الاستعراضية المميزة، التي مزجت بين التراث والفلكلور، منها "أبويا وصاني"، "إحنا الصعايدة"، "عشان لازم نكون مع بعض"، "إيد لوحدها"، "تعالي نحلم"، و"يا بلادي"، استعراضات سامي البرنس، وتدريب إبراهيم المصري وسيد عادل.

واختتم الحفل بتكريم أعضاء ومدربي فرقة القلوب البيضاء، تقديرا لتميزهم وإبداعهم وفوزهم في مسابقة المواهب الذهبية لذوي الهمم.