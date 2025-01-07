نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مُبارايات السوبر الإسباني مُباشرة على الهواء عبر شاشة "MBC مصر2" ومُتابعة خاصة من "الكورة مع فايق" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنفرد قنوات "MBC مصر" بنقل مُباريات كأس السوبر الإسباني التي تبدأ "غدًا" الأربعاء، حيث يُقدم إبراهيم فايق من من خلال برنامجه "الكورة مع فايق" نقل حي ومُباشر ومُتابعة لفعاليات مُباريات الدور قبل النهائي.

ثم المُباراةالنهائية من خلال إستديوهات تحليلية مُميزة وتغطية لأبرز الأحداث والكواليس خلال المُباريات الثلاث.

الكورة مع فايق

مباريات غدًا:

حيث تنقل شاشة "MBC مصر2" غدًا مُباراة الدور قبل النهائي في تمام التاسعة مساءً بين برشلونة وأتليتكو بلباو ويسبقها من الساعة الثامنة مساء إستديو تحليلي ويعقبها أيضًا مُتابعة لأبرز أحداث اللقاء، وتنقل أيضًا بعد غدً الخميس فينفس التوقيت مُباراة ريال مدريد وريال مايوركا في نفس الدور ويسبقها ويعقبها أيضاُ إستديو تحليلي خاص، وتنفرد شاشة "MBC مصر2" بنقل المُباراة النهائية الأحد المُقبل بين الفائزين من مُبارايات الدور قبل النهائي.

تُعرض مُباريات السوبر الإسباني والاستديو التحليلي عبر برنامج "الكورة مع فايق" على " MBCمصر2" الأربعاء والخميس والأحد 8، 9، 12 يناير 2025 بداية من الساعة 8:00 مساءً.

عن إبراهيم فايق:

ويعد إبراهيم فايق واحدًا من أهم الإعلاميين الرياضيين على الساحة الكروية، ويتميز بالحياه والجراءه في طرح الموضوعات التي يقدمها وخاصة بالشأن الكروي.