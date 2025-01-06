نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حسني ورامي صبري يطرحان "فعلًا مبيتنسيش" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لم يكتفي النجمان تامر حسني ورامي صبري بصداقتهم على المستوى الشخصي، ولكن طرحا مؤخرًا أغنية دويتو بأسم “فعلًا مبيتنسيش”، على طريقة الفيديو كليب، عبر المنصات الموسيقية المختلفة.

تعد أغنية “فعلًا مبيتنسيش” أول تعاون يجمع تامر حسني ورامي صبري، من كلمات عمرو تيام، ألحان شادي حسن، وتوزيع موسيقي طارق توكل، وكليب الأغنية من إخراج تامر حسني.

كلمات أغنية «فعلًا مبيتنسيش»

كان عقلي فين مني زمان أنا جيت أوي عليه

قفلت أنا كل البيبان بينا بعمايلي فيه

فرطت فيه بإيديا أنا أذيته طول السنين

و جالي قلب ازاي كده والقسوة جاتلي منين

ضميري مش مرتاح عشان ضيعته بإيديا

أناني كنت وهو كان باقي عليا

انا اللي 1000 مرة خان ولا عاب في يوم فيا

فعلًا مابيتنسيش

و حاولت أتعايش بفشل واقفة حياتي ومش بعيش

وبكابر عامل قادر

وإن فراقه مهزنيش وأنا تايه في الحياة

وقفت بيا خلاص الحياه ومشوفتش بعده خير

كان همي أبان للناس تمام وأنا في النفس الأخير

إحساسي بذنبه مارحش يوم ومفيش سكة لرجوع

على نفسي كتير بعتب وألوم على ظلمي ليه موجوع.