نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الكلمات.. فيدرا تحيي ذكرى ميلاد والدتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أحيت الفنانة فيدرا ذكرى ميلاد والدتها برسالة مؤثرة عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، وشاركت فيدرا صورة تجمعها بوالدتها، مرفقة بكلمات تعبر عن شوقها وامتنانها للدروس والقيم التي غرستها فيها.

وكتبت فيدرا: “النهارده حياه كانت هتتم 77 سنة، عاشت منهم 72.. عشت أنا معاها منهم 50".



وتابعت: "كنت في منتهى النعمة وهي عايشة، برغم من عندها وشخصيتها القوية أوقات زيادة عن اللزوم، بس الست دي كانت أمي، وحظي إنها فعليًا مش زي أي أم، حياة كانت زي الإعصار.. سريعة وقوية وذكية وتشيل إلى يقف في طريقها".



وأضافت: "اتعلمت كتير منها وشفت كتير معاها.. هي الأولى والأخيرة من نوعها".



وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع المنشور، حيث انهالت التعليقات التي تعبر عن التعاطف والدعاء للراحلة، مؤكدين على عمق العلاقة التي ربطت فيدرا بوالدتها.



كما يُذكر أن فيدرا دائمًا ما تشارك لحظات خاصة من حياتها مع جمهورها، معبرة عن امتنانها للأشخاص الذين أثروا في مسيرتها الشخصية والفنية.