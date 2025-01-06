نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حسني: سعيد بفيلم محمد سعد.. والأخير يرد: 'أبو الجدعنة' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



عبر النجم تامر حسني عن سعادته الكبيرة بعودة الفنان محمد سعد إلى الساحة السينمائية بفيلمه الجديد، مشيدًا بأداء سعد المميز وشخصيته المحبوبة، ونشر تامر عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام”، تعليقًا قال فيه: “فرحان برد فعل الجمهور على فيلم النجم والفنان الكبير محمد سعد، ياما أمتعنا بفنه لسنين كتير، والنهارده بيقدم حاجة جديدة لمسيرته وللجماهير وأمتعنا بيها.. يستحق كل التقدير والإحترام".



من جانبه، رد محمد سعد على كلمات تامر برسالة مليئة بالود، وكتب: “حبيبي يا تمورا يا أبو الجدعنة يا نجم الجيل.. كلك ذوق في فنك وكلامك، شرفتني.. فين الألبوم الجديد؟ أنا مستني".

لاقى التفاعل بين النجمين إعجاب الجمهور، حيث أشاد المتابعون بروح المحبة والدعم المتبادل بين نجوم الفن، معتبرين أن هذه الروح تعكس الوجه الإيجابي للوسط الفني.



كما يُذكر أن فيلم محمد سعد الجديد يأتي بعد غياب طويل عن السينما وهو "الدشاش"



قصة فيلم “الدشاش”

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، يقدم محمد سعد خلاله شخصية رئيس عصابة وبلطجى متزوج من نسرين طافش، فيما تظهر نسرين أمين بدور راقصة ضمن أحداث العمل.



أبطال فيلم “الدشاش”

ويضم فيلم الدشاش بجانب محمد سعد بطولة زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، نسرين طافش، خالد الصاوي، وليد فواز، محمد جمعة، رشوان توفيق، أحمد الرافعي، مريم محمود الجندي، ومحمد يوسف أوزو، والعمل من تأليف جوزيف فوزي وإخراج سامح عبدالعزيز.