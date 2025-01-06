نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حسني يهنئ بسمة بوسيل على أغنيتها الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرص النجم تامر حسني على تهنئة المطربة بسمة بوسيل، بمناسبة طرح أغنيتها الجديدة، حيث عبر عن سعادته بها بتعليق طريف نال إعجاب الجمهور.

ونشر تامر تعليقًا عبر حسابه على إنستجرام قال فيه: “ماشي يا بسوم.. نازلة في نفس اليوم معايا.. احنا هنقطع على بعض كده، بهزر معاكي، ربنا يكرمك وأغنيتك تكسر الدنيا وتبقى أنجح من أغنيتي كمان والله.. والله من قلبي".



بسمة بوسيل تعلن موعد أحدث أعمالها الفنية "لأ ثواني"



وشاركت بوسيل التيزر التشويقي للأغنية، عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت: صحيت مبسوطة الحمد لله، فحبيت أنكد عليكم بأغنيتي الجديدة اللي هتنزل يوم 15 يناير.



أخر اعمال بسمة بوسيل



وكان اخر اعمال بسمة بوسيل هي اغنيه قادرين يا حب، والتي طرحتها في نوفمبر الماضي، من كلمات سارة سعيد، ألحان عمرو صفاء، توزيع سامر أبو طالب، ومكس وماستر مصطفى رؤوف.

كلمات أغنيه قادرين يا حب



قادرين يا حب نعدي بيك مسافات مانتفرقش، على كل حال صدق اللي قال إيد واحدة ماتسقفش، والحب يزرع ورد لو في في سككنا شوك مفروش، والعزوة حضن يضمنا بنستقوى بيه ما نخافش، يوم بعد يوم، نلقى الحياة بتضحك بأحلى سنين، جاية الفرص، والفرح هيخبط تشوفه العين، ايامنا تحلى تروق أوام مهما تعاندنا ظروف، طول ما الايدين ساندة الايدين الضلمة تقلب نور، وأهي برضه مهما تميل تميل بيننا الفرح ليه دور، تقفل بيبانها في وشنا وبالحب تفتح باب، سوا سهل نمحي وجعنا نقوى نعدي سور ورا سور